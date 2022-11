thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Montagmittag auf rotes Terrain

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 5,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 5,72 EUR. Bei 5,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.359.431 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,36 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (4,17 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,72 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,53 EUR.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.11.2022 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 23.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

