thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Plus

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 4,11 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 4,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.949 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 44,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 32,65 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,151 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 19.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -3,23 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,770 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Mittag Gewinne