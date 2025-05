thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,29 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 4.140.894 Aktien.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 24,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 200,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,157 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,640 EUR je Aktie.

