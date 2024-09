thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit roten Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 2,90 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 2,90 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 2,89 EUR. Bei 2,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.176.338 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,37 EUR erreichte der Titel am 03.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 153,88 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 4,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,73 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,153 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

