thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Vormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 8,93 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 8,93 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 561.968 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 9,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Abschläge von 69,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,38 EUR an.

Am 13.02.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,83 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,668 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

