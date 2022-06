thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Freitagmittag ins Plus

Um 17.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 7,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.276.963 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 36,54 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,67 EUR am 06.04.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 8,00 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 13,16 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,32 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.599,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,57 Prozent gesteigert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie tiefer: thyssenkrupp-Tochter kauft Werft in Wismar von insolventer MV Werften-Gruppe

So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein

thyssenkrupp-Aktie: thyssenkrupp-Tochter will offenbar Werft in Wismar übernehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG