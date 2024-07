thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von thyssenkrupp

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 3,91 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 3,91 EUR abwärts. Bei 3,89 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 3,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 51.783 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2023 markierte das Papier bei 7,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 91,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2024 (3,88 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,93 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,329 EUR je Aktie.

