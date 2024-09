thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 2,98 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 2,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 2,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,92 EUR. Bisher wurden heute 2.253.419 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,37 EUR erreichte der Titel am 03.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 146,98 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 7,24 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,13 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,153 EUR je Aktie.

