thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 18.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 8,12 EUR. Bei 8,04 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.577.967 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 28,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,67 EUR. Dieser Wert wurde am 06.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,36 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.05.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach -0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.599,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,37 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

