thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,96 EUR. Bei 3,98 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 789.400 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,48 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 47,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 2,35 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,329 EUR fest.

