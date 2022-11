thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag in Rot

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 5,44 EUR ab. Bei 5,40 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,52 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.229.669 Stück gehandelt.

Bei 11,36 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 30,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,57 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.08.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte thyssenkrupp am 14.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 23.11.2023 dürfte thyssenkrupp die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

