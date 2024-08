thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 3,21 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 3,21 EUR. Bei 3,24 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,15 EUR. Zuletzt wechselten 1.253.939 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 7,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 132,74 Prozent zulegen. Bei 3,07 EUR fiel das Papier am 15.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 4,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,056 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

