thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Montagvormittag freundlich

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,15 EUR. Bei 3,18 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.065 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 7,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2023). 137,10 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,07 EUR. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,76 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 7,73 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,60 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,056 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags im Aufwind