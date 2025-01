thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagvormittag nordwärts

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 4,23 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 4,23 EUR zu. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,24 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 122.995 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,95 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,71 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 34,52 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,151 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 19.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 17.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,770 EUR fest.

