thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag ab

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 20.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 6,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,98 EUR. Bisher wurden heute 2.587.151 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 39,20 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 6,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,96 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,16 EUR.

Am 11.05.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.599,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.577,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG