thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag höher

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 4,37 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 647.157 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,52 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 72,07 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 4,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 6,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,13 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,416 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

