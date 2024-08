thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagnachmittag ins Minus

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 3,19 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 3,19 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,18 EUR nach. Bei 3,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.091.073 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2023 markierte das Papier bei 7,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 134,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2024 bei 3,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 3,77 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,60 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,056 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

