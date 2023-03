thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Vormittag zu

Um 09:06 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 6,48 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 325.081 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,47 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,89 EUR.

Am 14.02.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 9.018,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.023,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,535 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

