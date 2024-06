thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag verlustreich

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 4,34 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 4,34 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.467 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 42,20 Prozent niedriger. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 6,01 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte thyssenkrupp die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,416 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

