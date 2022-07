thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Um 21.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 5,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 5,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.870 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (4,82 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 18,50 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,94 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.05.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.599,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR in den Büchern standen.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG