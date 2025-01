thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 4,09 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 4,09 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,09 EUR ab. Bei 4,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.681 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. 45,36 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 47,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,151 EUR belaufen. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 5,13 EUR.

Am 19.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,23 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 8,81 Mrd. EUR, gegenüber 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,03 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.02.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,749 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

