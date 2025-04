thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 9,56 EUR. Bei 9,67 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 393.015 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Mit einem Zuwachs von 14,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,157 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,667 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

