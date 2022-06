thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Vormittag nach

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 23.06.2022 09:22:00 Uhr um 2,3 Prozent auf 6,31 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,38 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 178.019 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,36 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 6,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,16 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.599,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Bildquellen: thyssenkrupp AG