thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag tiefer

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,82 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 3,82 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 3,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,87 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 592.925 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,66 Prozent hinzugewinnen. Am 23.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,81 EUR. Abschläge von 0,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,93 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,235 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

