thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Mit einem Kurs von 5,17 EUR zeigte sich die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Bei 5,22 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,15 EUR ein. Bei 5,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.536.240 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 10,94 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,74 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 24,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 11.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent auf 10.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 13.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

