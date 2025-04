thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Vormittag Verluste

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 9,36 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 9,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.499 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 16,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,157 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 7,83 Mrd. EUR, gegenüber 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,28 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,667 EUR je Aktie.

