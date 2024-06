thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 4,27 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 4,27 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,31 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 760.265 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,10 Prozent. Bei einem Wert von 4,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,412 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

