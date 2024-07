thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,80 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 3,80 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 196.487 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.09.2023 markierte das Papier bei 7,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,76 EUR am 24.07.2024. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 1,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 7,93 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,235 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

MDAX aktuell: MDAX verbucht nachmittags Verluste

XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Dienstagmittag