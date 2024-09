thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 3,35 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 3,35 EUR. Bei 3,40 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.120.126 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2023 auf bis zu 7,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 54,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,08 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,139 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

