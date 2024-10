thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 3,31 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,2 Prozent auf 3,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 3,36 EUR. Bei 3,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.068.029 Stück.

Am 22.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 117,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 19,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,139 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus

Optimismus in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen