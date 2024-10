thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 3,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 3,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.370.361 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,19 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 54,09 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 19,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,56 Prozent zurück. Hier wurden 9,06 Mrd. EUR gegenüber 9,60 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.11.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,139 EUR je Aktie.

