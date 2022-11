thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 5,20 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,20 EUR zu. Mit einem Wert von 5,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.451 Stück gehandelt.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,94 EUR an. Gewinne von 52,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 24,76 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,57 EUR.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.950,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 13.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,604 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

