thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 4,07 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 4,07 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,98 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.320.064 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,52 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 84,80 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,98 EUR am 25.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,412 EUR in den Büchern stehen haben wird.

