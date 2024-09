thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 3,24 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 3,24 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,24 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.247.055 Aktien.

Am 03.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,37 EUR an. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 127,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (2,77 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 16,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 5,08 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,60 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,139 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

thyssenkrupp-Aktie stark: Rufe nach Staatseinstieg bei thyssenkrupp

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX im Plus