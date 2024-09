thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit negativen Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 3,24 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 3,24 EUR. Bei 3,22 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.121 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,37 EUR markierte der Titel am 03.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 127,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 14,44 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,142 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,08 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,139 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

thyssenkrupp-Aktie stark: Rufe nach Staatseinstieg bei thyssenkrupp

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX im Plus