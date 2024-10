thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 3,36 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 3,36 EUR. Bei 3,36 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 816.880 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 7,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,50 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert. Am 20.11.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,139 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: MDAX steigt