thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 9,89 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 9,89 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,96 EUR. Bei 9,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.378.619 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 10,76 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Kursverlust von 72,00 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,38 EUR an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7,83 Mrd. EUR, gegenüber 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,28 Prozent präsentiert.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,672 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

