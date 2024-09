thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 3,32 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 3,32 EUR zu. Bei 3,35 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,30 EUR. Zuletzt wechselten 650.659 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,37 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 122,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,08 EUR.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,60 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,139 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

