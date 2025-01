thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Montagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 4,55 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:07 Uhr 1,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,55 EUR. Bei 4,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 492.181 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 5,88 EUR markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 29,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 39,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 5,13 EUR angegeben.

Am 19.11.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -3,23 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 8,81 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,738 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im MDAX

MDAX aktuell: So steht der MDAX mittags