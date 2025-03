thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp fällt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 9,59 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 9,59 EUR. Bei 9,51 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.221.199 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (2,77 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 6,38 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,672 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.



