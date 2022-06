thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit Aufschlag

Um 27.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 6,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,98 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238.810 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gewinne von 47,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,76 EUR am 24.06.2022. Abschläge von 4,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,16 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 EUR, nach -0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.599,00 EUR – ein Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8.577,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,39 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie tiefer: Nucera-Aktie soll offenbar im Herbst an der Börse gelistet werden

thyssenkrupp-Aktie in Rot: thyssenkrupp Automotive Body Solutions steigt bei Fintech ein

Minen- und Stahlwerte von Rezessionsangst belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG