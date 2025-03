thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 9,05 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 9,05 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,04 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,25 EUR. Zuletzt wechselten 3.937.644 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 6,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 7,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte thyssenkrupp die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,672 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

