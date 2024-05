thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,74 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,74 EUR zu. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,73 EUR. Bisher wurden heute 23.024 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,54 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,97 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,53 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,416 EUR je Aktie.

