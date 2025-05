thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,15 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 9,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,15 EUR. Bei 9,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.377.859 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 19,65 Prozent Luft nach oben. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 69,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,157 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 6,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,586 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

