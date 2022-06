thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Um 28.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 6,13 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.240 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 6,57 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,16 EUR.

Am 11.05.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.599,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,57 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 11.08.2022 gerechnet. Am 10.08.2023 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Bildquellen: thyssenkrupp AG