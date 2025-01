thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag gesucht

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 4,75 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,75 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,74 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 2.065.909 Aktien.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit Abgaben von 41,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 19.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent verringert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,666 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Trading Idee: ThyssenKrupp im starken Aufwärtstrend

MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus