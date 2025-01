thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 4,72 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,72 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 105.909 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Mit einem Zuwachs von 24,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 70,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,13 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 19.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,81 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 präsentieren. Am 17.02.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,666 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

