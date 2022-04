thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 7,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,33 EUR. Bei 7,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 99.438 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2021 bei 11,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,54 Prozent. Bei einem Wert von 6,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Mit einem Kursverlust von 9,77 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,14 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 10.02.2022. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,23 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.023,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.321,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 11.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,42 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG