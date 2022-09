thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 4,39 EUR zu. Bei 4,40 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.315.312 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 61,38 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,95 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 1,77 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-, Salzgitter-, voestalpine-Aktien tiefrot: JPMorgan-Skepsis schickt Stahlwerte auf Talfahrt

Salzgitter-Aktie verliert: Rekordgewinn für Gesamtjahr trotz steigender Preise erwartet

Wegen Schienenkartells: KVB und Essener Ruhrbahn wollen Geld zurück - thyssenkrupp-Aktie in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG