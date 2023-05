thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,43 EUR

-2,55% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 6,44 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 6,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.042.917 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 54,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 11,18 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR gegenüber 0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 10.08.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,397 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie verliert: thyssenkrupp Nucera erhält Elektrolyseure-Großauftrag aus Schweden

thyssenkrupp-Aktie springt hoch: Aufsichtsrat ebnet Weg für Führungswechsel - Nucera-Börsengang kommt näher

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG